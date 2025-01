Noventa e Area Berica: guasto alle linee telefoniche e Internet, disagi anche per POS e bancomat

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Aggiornamento ore 17

I tecnici VODAFONE e TELECOM comunicano che è stato individuato il problema relativo al disservizio sulle linee telefoniche e collegamento Internet (guasto che ha causato il blackout di 16 antenne ripetitore lungo i Berici). Si tratta di un guasto su fibra ottica TELECOM a Lonigo. Previsto il ripristino entro le ore 20.00 di oggi.

+++

Un grave disservizio sta interessando da questa mattina Noventa Vicentina e il territorio circostante, con problemi alla telefonia mobile e rallentamenti della rete Internet. La situazione ha causato disagi significativi, coinvolgendo anche il funzionamento dei POS negli esercizi commerciali e dei bancomat.

Il problema, che si estende oltre i confini comunali, è stato causato da due guasti alla linea che hanno messo fuori servizio 16 antenne nell’area dei Berici, coprendo una zona che va da Barbarano-Mossano fino all’area sud.

Il sindaco di Noventa Vicentina, Mattia Veronese, ha dichiarato:

“Stiamo monitorando la situazione con attenzione. Al momento, non ci sono indicazioni su quando il servizio sarà ripristinato. Ringraziamo i tecnici di Vodafone e TIM, che stanno lavorando per risolvere i guasti, e abbiamo informato la Prefettura per garantire il massimo supporto.”

Le società della telefonia mobile stanno intervenendo per risolvere il problema, ma non è ancora chiaro quando la rete sarà completamente funzionante. La cittadinanza è invitata a pazientare mentre i lavori di ripristino proseguono.