NORDEST – Trasporta droga in treno: arrestato in stazione straniero

Un nuovo arresto a bordo di mezzi pubblici è stato eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Bolzano.

Questa volta, l’operazione è scattata a bordo di un treno a lunga percorrenza, in arrivo alla stazione del capoluogo altoatesino.

L’uomo, un cittadino straniero formalmente residente in Puglia e gravato da numerosi precedenti penali, è stato notato da due militari presenti a bordo, insospettiti dall’atteggiamento di quel passeggero che, dopo essere entrato nella carrozza occupata da pochi altri viaggiatori, sistemava un piccolo zaino sulla cappelliera e prendeva posto su un sedile ben distante dal punto in cui aveva riposto il proprio bagaglio non perdendolo, però, mai di vista.

Giunti alla stazione di Bolzano, l’uomo attendeva che lo scompartimento si svuotasse quasi del tutto e, dopo essersi affacciato per verificare che sulla banchina non vi fosse la presenza di forze dell’ordine, tornava a recuperare lo zainetto, per poi scendere dal treno.

A questo punto, i militari decidevano di qualificarsi e di eseguire un controllo del bagaglio, all’interno del quale venivano rinvenuti due involucri, contenenti complessivamente 115 grammi di cocaina. La perquisizione personale svelava, poi, il possesso di circa 700 euro, nascosti in una tasca ricavata in una cucitura del pantalone.

Lo straniero – nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino all’emissione della sentenza o di un eventuale decreto penale di condanna – veniva, pertanto, tratto in arresto ed accompagnato presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’odierna operazione testimonia l’impegno delle Fiamme Gialle nel concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica sotto l’egida del Commissariato del Governo, con particolare riguardo al tema della sicurezza bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. In tale contesto, nelle scorse settimane i militari del Nucleo di polizia economico finanziaria avevano intercettato un corriere della droga su un bus di città, mentre trasportava oltre due chili di hashish.