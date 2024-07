NORDEST – Prende i soldi dal bancomat dimenticati dal cliente precedente: denunciato 23enne

Un giovane di 23 anni, triestino, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver prelevato dei soldi dimenticati da un altro cliente allo sportello automatico. L’incidente è avvenuto a Trieste, in località Opicina.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane era in fila per un prelievo di contanti presso lo sportello bancario della Zkb. Notando che l’utente precedente, un 49enne del posto, aveva dimenticato di ritirare 250 euro, invece di avvisarlo, il giovane ha preso i soldi. L’episodio, tuttavia, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della banca.

Quando il 49enne si è reso conto di non aver ritirato il denaro e ha verificato che la somma era stata comunque addebitata sul suo conto, si è rivolto ai carabinieri di Prosecco per sporgere denuncia. Grazie alle immagini della videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare l’autore del furto. Ora il 49enne potrà avviare le procedure per recuperare la somma di denaro.