NORDEST – Precipitano da una vetta: morti due alpinisti del soccorso alpino austriaco

Due alpinisti austriaci hanno perso la vita dopo essere precipitati dallo Spigolo Comici, una famosa via di arrampicata in Friuli Venezia Giulia. I corpi dei due sono stati individuati questa mattina, dopo lunghe ore di ricerca, e recuperati dall’elicottero sanitario regionale.

Le operazioni di soccorso sono iniziate ieri, quando le squadre di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza si sono messi sulle tracce dei due alpinisti, preoccupati dal loro mancato rientro. I due si erano allontanati con l’intenzione di scalare lo Spigolo Comici per raggiungere la Cima di Riofreddo, una via di 800 metri di dislivello che richiede diverse ore di percorrenza. I soccorritori hanno individuato l’auto degli alpinisti parcheggiata in Val Saisera, da dove sono iniziate le ricerche.

Le operazioni sono state sospese durante la notte e riprese questa mattina con perlustrazioni aeree effettuate dall’elicottero del soccorso regionale. È stato proprio dall’alto che i corpi dei due escursionisti sono stati individuati, confermando il tragico esito della vicenda.