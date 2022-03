NORDEST – Ha finto di iniettare vaccini per 8 anni: condannata

(ANSA) Il Tribunale di Udine in composizione collegiale, presieduto da Paolo Milocco, ha condannato Emanuela Petrillo, l’ex assistente sanitaria di Spresiano (Treviso) accusata di aver finto di iniettare vaccini a centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017 tra Friuli e Veneto, a 8 anni e 6 mesi.

Il procuratore aggiunto Claudia Danelon aveva chiesto per Petrillo la condanna a 9 anni e 6 mesi.

Petrillo, difesa dall’avvocato Paolo Salandin, era accusata in relazione alle sedute vaccinali effettuate al distretto di Codroipo, e a San Daniele e Udine, dal 2009 al 2015, e all’Ulss 2 di Treviso, dove si trasferì e lavorò fino al giugno 2017, quando fu denunciata e licenziata per giusta causa.

Lo scorso autunno Petrillo è stata condannata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, al pagamento di 550 mila euro a favore dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc). La Procura aveva stimato un danno erariale per oltre 660 mila euro, poiché sulla sanità regionale sono gravati i costi di “una complessa attività rimediale, sostanzialmente finalizzata all’esecuzione di nuove somministrazioni vaccinali nei confronti della popolazione infantile ritenuta interessata dal disservizio”.