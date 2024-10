Nordest – Friuli colpito dal maltempo: frane, allagamenti e disagi

Il Friuli Venezia Giulia continua a fare i conti con il maltempo che sta imperversando sulla regione. Dalle 18 di oggi sono caduti tra 40 e 160 mm di pioggia sulla fascia orientale, con picchi di 120-150 mm sulle Prealpi Giulie e nelle Valli del Torre e del Natisone. A Lucinico (Gorizia) sono stati registrati 114 mm di pioggia. Le piogge intense hanno causato allagamenti a Gradisca, Savogna, Sagrado e Mariano del Friuli, dove anche la scuola e l’asilo sono stati colpiti. È stato chiuso il guado di Nimis.

In serata, la Protezione civile ha diffuso un’allerta regionale, segnalando nuove piogge, anche intense, accompagnate da Bora forte, con i livelli idrometrici dei corsi d’acqua nel bacino dell’Isonzo in aumento. Il valore massimo di precipitazioni è stato registrato alla stazione di Malghe Mersino Matajur (Udine) con 163 mm. Nelle prossime ore si prevedono ulteriori piogge abbondanti, soprattutto nelle zone di Gorizia, il Carso e Trieste, mentre nel resto della regione le piogge saranno più sparse e di intensità minore. Nella notte, le correnti da est-nordest e la Bora moderata sulla costa potrebbero ridurre l’intensità delle precipitazioni.

Domani si attendono piogge sparse, che diventeranno più intense nella seconda parte della giornata, con possibili nevicate sui monti a 1600 metri, e a 1200-1400 metri sul Tarvisiano. La Bora soffierà da moderata a forte sulla costa e nelle aree orientali, con raffiche che potrebbero superare i 100 km/h a Trieste.

Venerdì le piogge saranno moderate e si esauriranno entro la sera, mentre la Bora continuerà a soffiare forte, soprattutto a Trieste, con raffiche fino a 120 km/h. Sono previste nevicate mattutine oltre i 1200-1400 metri.

Frane sono state segnalate nel comune di Stregna (Udine) lungo la SP47 della Val Erbezzo, mentre l’Isontino è stato colpito da numerosi allagamenti. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla, registrando precipitazioni fino a 150 mm nella fascia orientale della regione e superamenti della soglia di attenzione in alcuni corsi d’acqua, tra cui il Cornappo, il Chiarò e il Natisone.

I Vigili del Fuoco di Gorizia sono stati impegnati in una serie di interventi, con una ventina di operazioni ancora in corso, principalmente per allagamenti di scantinati e abitazioni, soprattutto nel centro di Gorizia, la zona più colpita dalle piogge.