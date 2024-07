NORDEST – Coppia con bambino piccolo in ferrata senza equipaggiamento

La notizia è riportata dalla testata giornalistica Il Dolomiti. Una giovane coppia si è avventurata in quota su una ferrata (la Bepi Zac) senza equipaggiamento, portando un bambino piccolo in braccio, privi di moschettoni e casco. Una scena ripresa da un escursionista (la foto è ripresa dal video pubblicato da Il Dolomiti – link – ) Una scena che ha scatenato pesanti critiche sui social, alle quali si aggiunge quella del presidente del Soccorso Alpino trentinno, Walter Cainelli che sottolinea come in montagna serva prudenza e in assenza di attrezzature, di fronte ad una difficoltà, bisogna tornare indietro.