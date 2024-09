Nord Est – Sequestrati migliaia di piercing ‘fuorilegge’

I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno rinvenuto e sequestrato 6.800 articoli privi dei necessari requisiti di sicurezza e sanzionato amministrativamente l’esercente che li commercializzava.

Nell’ambito degli ordinari controlli volti a contrastare la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno individuato, all’interno di un esercizio commerciale, centinaia di piercing e accessori per occhiali posti in vendita senza le indicazioni – rese obbligatorie dal Codice del Consumo – sulla denominazione merceologica, sulla provenienza e, viepiù, sui materiali impiegati per la produzione, imprescindibili per garantire agli acquirenti finali le informazioni necessarie a valutarne la qualità e la compatibilità con le proprie esigenze.

Il successivo, più approfondito riscontro, esteso anche al magazzino dell’esercizio commerciale ha permesso di individuare – e, di conseguenza, porre sotto sequestro – altri prodotti della stessa