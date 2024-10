Nord Est – Perde le staffe e prende a pugni medico di pronto soccorso: arrestato 19enne nordafricano

La scorsa notte, un medico del pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento è stato aggredito da un giovane di 19 anni, di origini nordafricane. Il ragazzo, in preda a una crisi di nervi, ha colpito il medico con pugni e ha rotto una vetrata.

Fortunatamente, il medico non ha riportato ferite gravi ed è riuscito a riprendere il proprio turno di lavoro, come comunicato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della squadra radiomobile di Trento, che hanno arrestato il giovane, ora detenuto nel carcere di Spini di Gardolo.

I vertici dell’Apss hanno espresso “profonda solidarietà al medico aggredito e a tutti coloro che si trovavano in pronto soccorso al momento dell’episodio”. Hanno sottolineato la necessità di misure organizzative e logistiche per prevenire simili atti di violenza, affermando che garantire la sicurezza degli operatori sanitari è una priorità assoluta.

