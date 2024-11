Nord Est – Maxi rissa con coltelli in stazione fra giovani immigrati di seconda generazione

Sabato scorso una maxi-rissa ha paralizzato la stazione ferroviaria di Pordenone e le strade vicine, coinvolgendo una ventina di giovani, in gran parte minorenni e appartenenti alla cosiddetta seconda generazione, figli di immigrati.

La tensione è esplosa quando un ragazzo del gruppo arrivato da Mestre avrebbe molestato una ragazza pordenonese, che però si è subito rivolta ai suoi amici locali per chiedere aiuto. “Era la ragazza sbagliata,” ha ammesso un giovane testimone, riferendo che il gruppo pordenonese, al corrente dell’accaduto, si è rapidamente mobilitato per trovare e affrontare la gang di Mestre. Durante gli scontri, un ragazzo di Mestre è stato ferito di striscio alla spalla con un coltello da un membro del gruppo locale, come confermato da testimoni. La Questura di Pordenone sta ora indagando sui fatti per chiarire le responsabilità e prendere provvedimenti contro i responsabili di questa escalation di violenza.