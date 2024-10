Nord Est – Imponente dispiegamento di agenti per Italia-Israele. Attenzione sul corteo pro-Palestina

Circa un migliaio di agenti saranno impegnati oggi pomeriggio e stasera per garantire la sicurezza durante le manifestazioni pro Palestina e la partita di calcio Italia-Israele, entrambe previste a Udine. Insieme alle forze dell’ordine, 450 steward, ingaggiati dalla Figc e solitamente impiegati dall’Udinese, effettueranno prefiltraggi prima dell’accesso alla “zona rossa”, che include gran parte delle strade attorno allo stadio.

Quest’area sarà inaccessibile, circondata da recinzioni, dissuasori e mezzi blindati, e bonificata dagli artificieri. L’hotel che ospita la squadra israeliana sarà sorvegliato non solo da polizia e carabinieri, ma anche dai servizi segreti italiani e israeliani. Anche l’albergo degli azzurri sarà soggetto a controlli, ma in un’atmosfera più rilassata, vista l’accoglienza festosa per il ritorno della Nazionale in Friuli.

I controlli cominceranno già all’uscita dalla grande viabilità, per cui è consigliato arrivare con almeno due ore di anticipo. I cancelli apriranno alle 18.30, e la modesta affluenza prevista, con 11.700 spettatori su una capienza di 25mila posti, dovrebbe evitare lunghe code. Alla partita assisteranno anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il presidente dell’associazione Italia-Israele di Udine, Giorgio Linda, e il rabbino capo di Trieste, Alexander Meloni.