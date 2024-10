Nord Est – Gira con la Google Car ubriaco, fa un incidente e urina dal finestrino quando arrivano i carabinieri

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 38enne residente a Fontanafredda, mentre guidava una Honda Civic di proprietà di Google utilizzata per mappare le strade di “Street View”, è risultato positivo all’alcol test e ha causato un incidente stradale a Castello d’Aviano (PN). La notizia è riportata dal Corriere della Sera. Il conducente, ubriaco e fuori servizio, ha invaso la corsia opposta affrontando una curva e si è scontrato con una Fiat Uno guidata da un 57enne di Aviano. La Fiat è stata scaraventata fuori strada, e il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere, riportando ferite gravi ma non mortali. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Il 38enne, praticamente illeso, ha fatto registrare un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito e ha aggravato la sua situazione dando in escandescenze e compiendo atti indecorosi davanti ai carabinieri. Ha infatti urinato dal finestrino. L’uomo è stato denunciato penalmente, gli è stata ritirata la patente e sanzionato per atti contrari alla pubblica decenza.