Nord Est – Cerca il gatto in giardino e trova un cadavere in decomposizione

Macabra scoperta a Hall, in Tirolo, dove un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel giardino di un’abitazione. A fare la scoperta è stato un residente, che stava cercando il suo gatto in una zona del giardino difficilmente accessibile.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale all’agenzia di stampa APA, il corpo, che si ritiene appartenere a un uomo, era parzialmente scheletrizzato. L’autopsia effettuata finora non ha permesso di determinare né l’identità né la causa della morte.

Il cadavere sarà ora sottoposto a un confronto genetico molecolare, un processo che richiederà circa una settimana, come spiegato da Philipp Rapold, portavoce della polizia tirolese.

Le autorità non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un atto violento. Secondo le prime stime, il decesso potrebbe risalire a diversi mesi fa. Le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.