Nord Est – Bimbo di 7 anni muore a scuola, colto da malore dopo il pattinaggio

Un bambino di sette anni è morto mercoledì nella scuola elementare di Villa Ottone, in val Pusteria, dopo un malore accusato al termine dell’ora di pattinaggio. Come scrive Il Gazzettino, il piccolo, figlio di una famiglia di migranti marocchini, si è sentito male davanti ai compagni di classe, lamentando giramenti di testa, e poco dopo è crollato a terra.

Gli insegnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunto un medico d’urgenza che ha tentato le manovre di rianimazione. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Brunico, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

Le autorità hanno disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso e verificare l’eventuale presenza di una patologia preesistente. La comunità locale è sotto shock per questa tragica perdita.