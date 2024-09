Nord Est – Auto si incastra sotto un camion in A4: due morti

La scorsa notte, due persone di nazionalità straniera hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4, tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia, nel territorio comunale di Porpetto (Udine).

Secondo quanto riportato dalla polizia stradale, il veicolo su cui viaggiavano le vittime si è incastrato sotto un camion che lo precedeva. Entrambi i mezzi stavano percorrendo la corsia centrale, una delle tre disponibili in quel tratto autostradale.

L’allarme è stato dato alle 5:15 tramite il numero unico per le emergenze 112. La Centrale operativa Sores Fvg ha inviato immediatamente sul luogo un’ambulanza e l’elisoccorso notturno. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori e il supporto dei vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dall’auto, i due occupanti non sono sopravvissuti.

Le conseguenze sul traffico sono state contenute grazie all’orario in cui si è verificato l’incidente. Autostrade Alto Adriatico ha inviato il proprio personale per la messa in sicurezza della strada, segnalando solo lievi rallentamenti in prossimità del Nodo di Palmanova.