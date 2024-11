Ndrangheta in Veneto e Lombardia: 8 arresti, sequestro milionario

I Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi e Verona, con il supporto del G.I.C.O. di Catanzaro, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano su richiesta della Procura della Repubblica di Milano — Direzione Distrettuale Antimafia, proseguendo un’indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Varese insieme al G.I.C.O. di Milano.

Il Tribunale di Milano ha disposto la custodia cautelare in carcere per due membri e gli arresti domiciliari per altri sei affiliati dell’associazione, riconoscendo per alcuni l’aggravante di agevolare l’organizzazione mafiosa Arena-Nicoscia. Le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato beni per circa 2,5 milioni di euro, tra cui disponibilità finanziarie, immobili, quote societarie e conti correnti, corrispondenti al profitto delle attività illecite e delle distrazioni legate a reati di bancarotta fraudolenta.

Le indagini hanno portato alla luce operazioni commerciali fittizie condotte da una famiglia calabrese, stabilita da anni tra le province di Lodi e Verona, tramite un sistema di imprese, alcune già colpite da provvedimenti antimafia. Le aziende legate all’associazione emettevano fatture per operazioni inesistenti a favore di società del settore degli appalti pubblici per manutenzioni ferroviarie, sfruttando manodopera in modo irregolare e aggirando le normative sugli appalti.

Gli investigatori hanno ricostruito il fallimento di una delle società riconducibili al gruppo criminale, individuando pratiche di evasione fiscale e riciclaggio attraverso una rete di società intestate a prestanome, ideata per eludere le misure di prevenzione antimafia. È emerso anche un utilizzo illecito di fondi europei FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale) per quasi un milione di euro, destinati al pagamento di debiti fiscali e previdenziali.