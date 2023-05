Natù alla Rimini Wellness 2023 con una novità tutta da assaggiare

Dall’1 al 4 giugno, Natù, la nuova marca di Rigoni di Asiago dedicata al mondo del benessere, porterà il suo angolo di gusto a uno degli eventi fieristici più importanti per gli amanti dello sport, quel Rimini Wellness che, quest’anno grazie a uno speciale Fuorisalone, sarà ancora più ricco di proposte e di eventi.

L’azienda veneta, che nel 2023 celebra i cento anni di attività, è da sempre impegnata nel sostenere il benessere degli sportivi e di tutti coloro che amano nutrirsi bene per mantenersi in forma e in salute con prodotti sani e naturali.

Natù Senza Zuccheri Aggiunti, biologica e con il 95% di frutta, la più alta percentuale sul mercato, è ricca di fibre e ipocalorica. Presente in quattro varianti, Albicocche, Fragole, Mirtilli Neri, Frutti di Bosco, è prodotta con solo ingredienti naturali.

Ed è proprio in questa speciale occasione che, nel suo maxi-stand e sul palco, verrà presentata in anteprima nazionale anche Natú Fonte di Proteine Vegetali.

Quest’ultimissima linea di prodotti è realizzata per tutti coloro che cercano energia e gusto genuino, che praticano fitness e vogliono sentirsi in forma.

La Fiera di Rimini è quindi la vetrina giusta per assaggiare l’anteprima di questa novità, naturale e bio.

Nel grande stand Natù, i partecipanti alla Rimini Wellness potranno assaporare il gusto irresistibile di tutti i prodotti, oltre a partecipare a divertenti attività engagement a ritmo di musica e ricevere un piacevolissimo gadget, ovviamente a tema fitness!