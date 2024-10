Morto Kris Kristofferson: addio ad una leggenda

È scomparsa una leggenda. Kris Kristofferson, celebre cantante e attore americano, è morto sabato all’età di 88 anni. “È deceduto serenamente nella sua casa alle Hawaii”, hanno riferito i suoi familiari sulla pagina Facebook ufficiale. “Quando vedete un arcobaleno, sappiate che è lui che sorride a tutti.”

Nato il 22 giugno 1936 a Brownsville, Texas, Kris Kristofferson inizialmente seguì le orme del padre nella carriera militare, prima di trasferirsi a Nashville, cuore della musica country, dove scrisse “Sunday Mornin’ Comin’ Down” per Johnny Cash.

Doppia carriera tra musica e cinema

Autore di brani iconici come “Sunday Mornin’ Comin’ Down” (1969) e “Me and Bobby McGee” (1970), reso celebre dalla versione di Janis Joplin, Kristofferson fu un influente cantautore country, al pari di figure come Johnny Cash, Waylon Jennings e Willie Nelson, con cui formò il supergruppo Highwaymen.

Parallelamente alla musica, Kristofferson intraprese una carriera di attore, recitando in film di grande rilievo come Pat Garrett e Billy the Kid di Sam Peckinpah (1973), al fianco di James Coburn e Bob Dylan, e Alice non abita più qui di Martin Scorsese (1974), dove recitò accanto a Ellen Burstyn.

Golden Globe nel 1976 per “A Star is Born”

Nel 1976 ottenne il suo più grande successo cinematografico interpretando il rocker John Norman Howard nel remake contemporaneo di A Star Is Born. In questo dramma musicale, recitò accanto a Barbra Streisand, dando vita a una struggente storia d’amore tra un musicista alcolizzato e una giovane cantante emergente. Questo ruolo gli valse il Golden Globe come Miglior attore protagonista.

Kris Kristofferson e la sua co-protagonista Barbra Streisand vinsero entrambi i Golden Globe come Miglior Attore e Miglior Attrice per il dramma musicale A Star is Born, che ottenne un enorme successo al botteghino. Nel 2018, Bradley Cooper avrebbe diretto un nuovo remake del film, recitando accanto a Lady Gaga, ottenendo un successo globale.

Nel 1980, Kristofferson recitò al fianco di Isabelle Huppert in Heaven’s Gate di Michael Cimino. Successivamente, interpretò un ruolo iconico come sceriffo assassinato nel film Lone Star, il capolavoro poco conosciuto di John Sayles del 1996, e come Abraham Whistler, il mentore del supereroe vampiro Blade, nella trilogia interpretata da Wesley Snipes, dal 1998 al 2004.

Vincitore di numerosi Grammy Awards, Kris Kristofferson fu inserito nella Songwriters Hall of Fame nel 1985 e nella Country Music Hall of Fame nel 2004. Il cantautore dalla voce roca, appassionato per tutta la vita del poeta inglese William Blake, continuò a esibirsi sul palco fino al suo ritiro artistico nel 2021, all’età di 84 anni.