Morte di Rebellin – Si cerca il camionista (targa tedesca) in tutta Europa

E’ caccia al camionista che mercoledì a mezzogiorno ha investito Davide Rebellin a Montebello Vicentino. Grazie alla visione delle immagini delle telecamere e ai controlli incrociati le forze dell’ordine sono in possesso della targa (tedesca) del camion ed ora le ricerche si estendono a tutta Europa, tanto che alle ricerche partecipa anche l’Europol. Il conducente potrebbe aver varcato il confine già mercoledì sera.

Il pm Claudia Brunino ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e omissione di soccorso. Secondo gli inquirenti sembra infatti improbabile che l’autista non si sia accorto di avere investito il campione.

Si sarebbe allontanato dopo aver sporto il finestrino e guardato quanto accaduto, imboccando in senso contrario la rampa di accesso al vicino piazzale e si sarebbe poi dileguato.

Il giorno dell’incidente Rebellin avrebbe dovuto incontrare l’amministrazione di Lonigo per organizzare una festa di fine carriera. Verranno invece celebrati i suoi funerali, probabilmente la prossima settimana, ma non c’è ancora una data perché manca il nulla osta viste le indagini ancora in corso.