Morato Group premiata a Save the Brand 2023

Morato Group premiata tra le aziende del settore Food & Beverage in occasione della decima edizione del Save the Brand. L’evento – organizzato da LC Publishing Group con la testata digitale Foodcommmunity.it – è dedicato agli imprenditori italiani e alle eccellenze del Made in Italy nel settore Food & Beverage che si sono distinte per il valore del loro marchio.

Morato Group ha ricevuto il premio “Strategia di Sviluppo” come riconoscimento per il percorso di crescita che ha portato il Gruppo oggi ad essere il secondo player nel mercato della panificazione industriale in Italia e in Spagna. La strategia di Morato Group è improntata al consolidamento della propria presenza sul mercato italiano e allo sviluppo del business in Europa con l’obiettivo di posizionarsi sempre più come punto di riferimento della bakery, anche attraverso il presidio diretto di alcuni mercati ritenuti particolarmente strategici, come la Spagna e la Francia.

Selezionate dalla redazione di Foodcommunity.it, sono state premiate quelle aziende che, per performance economica, innovazione di prodotto, attenzione alla sostenibilità, livello di internazionalizzazione, espansione a nuovi mercati esteri, apertura del capitale a nuovi investitori, innovazione e strategie di branding e comunicazione sono arrivate ad essere veri protagonisti del settore. Altri criteri che hanno portato queste aziende nel mercato del food a distinguersi sono stati la qualità del prodotto, lo sviluppo di piani di investimento, la capacità di previsione dei trend della domanda e l’attenzione alla filiera.

“Essere riconosciuti come uno dei marchi d’eccellenza del Made in Italy, è per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Stefano Maza, Ceo del Gruppo Morato. “Il premio ricevuto rafforza la nostra determinazione alla crescita, una sfida che perseguiamo quotidianamente con l’obiettivo di posizionarci sempre di più come un polo di eccellenza nel settore grazie anche a una costante ricerca in ambito innovazione”.

L’evento è stato organizzato da Foodcommunity in collaborazione con Biscozzi Nobili Piazza, EY, Vitale & Co.

Testata digitale del gruppo LC Publishing, Foodcommunity.it racconta l’evoluzione del settore Food & Beverage con un taglio economico e con focus sulle storie di piccoli produttori e di multinazionali, sulle strategie aziendali ma anche sulle nuove aperture e sui personaggi e realtà emergenti e innovative.