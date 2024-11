Monticello C.O. – Con cocaina e hashish vicino alla scuola: daspo per un 19enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio di giovedì 14 novembre, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, la Polizia di Stato della Questura di Vicenza ha individuato tre giovani sospetti nei pressi di una scuola a Monticello Conte Otto (VI).

Nel corso del controllo, uno dei ragazzi ha tentato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Il giovane, identificato come N.J., 19 anni, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish. Per questo motivo è stato denunciato alla Procura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/90.

Sulla base delle risultanze investigative, il Questore della Provincia di Vicenza ha emesso nei confronti di N.J. un provvedimento di Daspo urbano, che gli vieta di stazionare nelle vicinanze delle aree scolastiche del comune di Monticello Conte Otto per i prossimi tre anni.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività mirate a garantire maggiore sicurezza nelle zone sensibili, con particolare attenzione alle aree frequentate dai più giovani.