MONTECCHIO – Scontro all’incrocio a semaforo lampeggiate: auto finisce sul cordolo

Alle 7:30 di oggi, lunedì 1° luglio 2024, la Polizia Locale dei Castelli è intervenuta all’incrocio semaforico tra via Callesella e via del Lavoro a Montecchio Maggiore per un incidente tra due auto. La collisione, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto una Nissan Juke, guidata da un 66enne residente a Vicenza, che percorreva via del Lavoro in direzione della zona industriale, e una Fiat Punto, condotta da una donna di 44 anni di Montecchio Maggiore, che procedeva su via Callesella verso sud.

In quel momento il semaforo funzionava in modalità lampeggiante a causa di un cantiere per interventi ai sottoservizi. Dopo l’impatto, la Fiat ha compiuto una rotazione di 180 gradi, fermandosi sopra il cordolo di cemento che separa la pista ciclopedonale dalla carreggiata. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e il traffico ha subito solo lievi rallentamenti durante le operazioni di rimozione dei veicoli, effettuate dal soccorso stradale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha eseguito i rilievi del sinistro e regolato la viabilità. L’intervento si è concluso poco prima delle 9.