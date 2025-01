Montecchio – A fuoco contatore: inquilini momentaneamente evacuati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Poco dopo le 20:00, di lunedì 27 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fermi, a Montecchio Maggiore, per domare un principio di incendio che ha coinvolto un quadro contatori all’esterno di una tipografia. Nessuna persona è rimasta ferita.

I residenti degli appartamenti soprastanti, allarmati dal rumore di uno scoppiettio, hanno immediatamente dato l’allarme e usciti all’esterno.

La squadra dei vigili del fuoco, giunta da Arzignano, ha prontamente spento le fiamme utilizzando un estintore ad anidride carbonica. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel per provvedere al distacco dell’energia elettrica. Le fiamme hanno riguardato un contatore di un’abitazione, rimasta per la notte senza energia elettrica.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza, quando i residenti hanno potuto rientrare nei loro appartamenti in sicurezza.