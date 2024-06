Montebello – Camion finisce in una canaletta e rischia di rovesciarsi

MONTEBELLO, TRASPORTO ECCEZIONALE FINISCE IN UNA CANALETTA DI SCOLO RISCHIANDO DI ROVESCIARSI

Alle 13:15, di giovedì 13 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Signolo a Montebello Vicentino, di fianco la SR 11, per un camion a rischio rovesciamento su un fianco, dopo essere finito in una canaletta di scolo.

L’autista si trovava in un piazzale adiacente la strada e stava facendo manovra, quando è entrato con l’autoarticolato, un trasporto eccezionale di lingotti d’acciaieria dal peso di 67 t, all’interno di quello che pensava fosse una pozzanghera, invece rivelatasi un canale di scolo pieno d’acqua fino al livello stradale.

I vigili del fuoco accorsi da Arzignano hanno fatto chiudere per sicurezza una corsia della strada regionale con la collaborazione della polizia locale. Successivamente il carico del mezzo è stato scaricato con un’autogrù del soccorso stradale dai quattro lingotti per poi procedere al recupero del mezzo.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:30.