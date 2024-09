Mondo – Passeggeri di un volo Delta Airlines iniziano a sanguinare da naso e orecchie

Un incidente insolito a metà volo ha scosso diversi passeggeri domenica scorsa durante un viaggio negli Stati Uniti. Il volo, operato da Delta Airlines tra Salt Lake City (Utah) e Portland (Oregon), si è trasformato in un’esperienza particolarmente spiacevole per alcuni clienti. Poco dopo il decollo, numerosi passeggeri hanno iniziato a soffrire di forti dolori alle orecchie, seguiti da sanguinamenti dal naso e dalle orecchie. In totale, dieci persone sono state colpite da questi sintomi.

Una mancata pressurizzazione della cabina Diversi passeggeri hanno raccontato scene di grande sofferenza ai media americani. “Le nostre orecchie hanno iniziato a farci davvero male,” ha raccontato Jaci Purser alla CNN. “Tutti intorno a noi si tenevano le orecchie, e le persone hanno iniziato a sanguinare dal naso e dalle orecchie.” Cary Allen, un altro passeggero, ha confermato questa testimonianza. “Ho visto un uomo a una fila di distanza che aveva una perdita significativa di sangue dal naso, e la gente cercava di aiutarlo”, ha detto alla stazione locale KSL-TV.

La causa del problema è stata subito identificata: la cabina dell’aereo non si era pressurizzata correttamente, provocando i disturbi fisici. “Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti per la loro esperienza”, ha dichiarato Delta Airlines in una nota ufficiale. Dopo l’incidente, l’aereo è tornato a Salt Lake City, dove i passeggeri colpiti sono stati assistiti. Le autorità americane hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. L’aereo è stato riparato e rimesso in servizio il giorno successivo.

Non è stato l’unico incidente per la compagnia in quel mese. Il 10 settembre, due aerei della Delta si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di Atlanta mentre si preparavano al decollo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.