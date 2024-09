Mondo – Montagne russe da brivido: passeggeri bloccati per mezzora a 40 metri d’altezza

Bloccati nel momento meno opportuno, all’inizio del giro. Mercoledì 11 settembre, le montagne russe “Blue Fire Megacoaster” del parco divertimenti tedesco Europa-Park di Rust (Germania, ai confini con la Francia, fra la Foresta Nera e i Vosgi) si sono fermate a un’altezza di 38 metri. A bordo, una ventina di passeggeri è rimasta in una posizione scomoda, alcuni addirittura a testa in giù, per circa 30 minuti prima di essere soccorsi e riportati a terra, tutti illesi. Il parco, situato vicino al confine con la Francia, ha spiegato che l’incidente è stato causato da un problema tecnico. “Intorno alle 13:00, un treno delle montagne russe ‘Blue Fire Megacoaster’ non ha superato la prima salita a causa di energia insufficiente durante il lancio e si è fermato in quel punto”, ha dichiarato in un comunicato. Grazie alle misure di sicurezza in atto, i passeggeri sono stati prontamente assistiti e il treno è stato ripristinato, consentendo lo sbarco in sicurezza.

Un’esperienza da ricordare Due passeggeri intervistati da TF1/LCI hanno raccontato la loro avventura, di cui sorprendentemente conservano “un ottimo ricordo”, poiché “tutto è andato per il meglio”. “Non ci sono stati momenti di panico. L’assistenza è stata eccellente”, ha detto uno di loro. “Alcuni erano più spaventati di altri, ma si sono mantenuti calmi. Si scherzava molto e si parlava per distrarsi.”

Al ritorno al molo, tutti i passeggeri sono stati assistiti dai medici, e il parco ha offerto loro un pernottamento e due giorni di attrazioni illimitate come compensazione.