Mondo – Florida minacciata da un altro uragano

Lo stato d’emergenza, dichiarato il giorno precedente dal governatore Ron DeSantis, è stato esteso da 51 a 67 contee. La Florida si prepara ad affrontare il suo secondo uragano di grande intensità in meno di due settimane.

Attualmente classificato come uragano di categoria 1 su una scala di 5, l’uragano Milton si trova nel Golfo del Messico, ma è previsto che raggiunga la categoria 3 o superiore quando colpirà gli Stati Uniti a metà della prossima settimana. Sebbene “sia ancora troppo presto per determinare l’esatta portata e la localizzazione degli impatti più gravi”, l’agenzia americana di sorveglianza degli uragani ha avvertito del rischio di “venti distruttivi”. Onde di tempesta significative dovrebbero persistere nei giorni successivi, mentre “forti precipitazioni colpiranno alcune parti dello Stato” entro lunedì.

Sui social network, video girati nei negozi di ferramenta mostrano lunghe file di carrelli pieni di grandi pannelli di legno e generatori elettrici. Tuttavia, le autorità cercano di rassicurare la popolazione, dichiarando di essere “completamente preparate”. “Abbiamo iniziato a prepararci giorni fa, ancor prima che la tempesta si formasse. Sappiamo che si sta dirigendo direttamente verso la Florida”, ha dichiarato Deanne Criswell, direttrice dell’agenzia federale per la risposta ai disastri naturali, durante un’intervista alla ABC. “Distribuiremo le risorse necessarie per rispondere ai loro bisogni”, ha aggiunto, precisando che squadre di soccorso sono già sul posto.

Le preoccupazioni sono ulteriormente amplificate dal fatto che il precedente uragano, Helene, ha causato danni ingenti in Florida e nel sud del Paese, provocando inondazioni devastanti. Classificato come uragano di categoria 4, Helene ha causato la morte di oltre 226 persone in circa sei stati. Non si vedeva una devastazione simile dai tempi di Katrina nel 2005. A fine maggio, l’osservatorio meteorologico americano aveva avvertito che la stagione degli uragani, che si estende da inizio giugno a fine novembre, sarebbe stata del tutto eccezionale quest’anno. Gli esperti prevedono tra quattro e sette uragani di categoria 3 o superiore, un’intensificazione causata, secondo gli scienziati, dal riscaldamento delle acque marine.