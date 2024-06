MONDO – Coppia di pescatori trova 100 mila dollari in uno stagno (video)

Una pesca speciale, fantastica. Per James Kane è stata miracolosa. La sua ragazza lo filma mentre issa una scatola di metallo con la tecnica del magnet fishing. All’interno trovano mazzette di contanti ricoperte di fango.

“Oh mio Dio, tesoro, altri soldi. Santo cielo ragazzi, sono solo banconote da 100!” esclama James. Lui e la sua ragazza non possono crederci. “Quando ho visto le banconote da 100 dollari, con sopra gli ologrammi luccicanti, non sapevo nemmeno cosa dire” racconta Barbi Agostini, la fidanzata. In totale sono circa 100.000 dollari, equivalenti a circa 90.000 euro. Nessun proprietario è stato trovato, quindi James Kane può tenere tutto. Ma quelle banconote inzuppate e infangate valgono ancora qualcosa? “Ho intenzione di portare i soldi all’Agenzia Nazionale dove stampano le banconote. È l’unico modo per ripristinarli. Se non funziona, è bene buttarli via”, spiega James.

In molti altri Paesi vi è un vantaggio. Tutte le banconote danneggiate, tesoro o no, possono essere cambiate gratuitamente presso una banca con nuove banconote.