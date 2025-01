Moglie accoltella il marito in Valdastico Sud

Nelle prime ore di questa mattina, lungo l’autostrada A31 Valdastico Sud, tra Ponte di Mossano e Albettone, una lite tra una coppia di origine statunitense si è trasformata in un drammatico episodio di violenza.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione, avvenuta in una piazzola di sosta, sarebbe degenerata al punto che la donna ha accoltellato il marito, colpendolo all’addome. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato l’uomo in ospedale, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

I carabinieri della Setaf hanno trattenuto la donna in caserma per raccogliere la sua testimonianza e ricostruire con esattezza i fatti. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni che hanno portato a un gesto così estremo e verificare eventuali precedenti di conflittualità nella coppia.