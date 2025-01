Missionario laico vicentino costretto a fuggire dal Congo: “Siamo scossi, pensiamo ai bambini rimasti a Goma”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Marco Rigoldi, 29 anni, missionario laico della Diocesi di Vicenza e originario di Villaverla, è stato costretto a lasciare la Repubblica Democratica del Congo insieme alla moglie Arielle Angelique, al nono mese di gravidanza. La coppia, che da anni vive e opera nella città di Goma, è stata coinvolta negli scontri tra forze armate governative e ribelli, che non hanno risparmiato il centro di accoglienza per bambini di strada dove Rigoldi presta servizio.

Dopo aver lasciato il Congo, i due si sono rifugiati a Gisenyi, in Ruanda. Tuttavia, la sicurezza è durata poco: “Anche questa città è stata attaccata durante la notte da colpi di mortaio e bombe provenienti dal Congo,” ha scritto Rigoldi in una lettera diffusa oggi a Vicenza. “Abbiamo trovato rifugio in una casa dove, per sei ore, siamo rimasti a terra con un materasso sopra la testa, mentre ordigni cadevano a pochi metri da noi.”

Nella notte scorsa, la coppia è riuscita a raggiungere Kigali, capitale del Ruanda, dove si trova ora in salvo. “Siamo molto scossi – ha dichiarato Rigoldi – anche perché non tutti hanno avuto la nostra fortuna. Il nostro pensiero va alle persone e ai bambini rimasti a Casa Goma, che speriamo di poter riabbracciare presto.”

Il missionario ha sottolineato l’importante intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, dell’Unità di crisi e dell’ambasciata d’Italia a Kinshasa, che si sono subito attivati per offrire supporto. La vicenda ha destato grande apprensione, non solo nella comunità vicentina, ma anche tra i sostenitori delle missioni Fidei Donum.