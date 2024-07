Microsoft in down: in tilt aeroporti, banche, tv, supermercati e ospedali

Guasti tecnici su larga scala sono stati segnalati in tutto il mondo, indicando un malfunzionamento globale dei sistemi informatici.

Durante la notte italiana, numerosi computer in Australia e negli USA hanno subito blocchi, provocando una serie di interruzioni nei sistemi informatici che controllano aeroporti, banche, televisioni, supermercati e ospedali a livello globale. Microsoft ha comunicato in una nota ufficiale che il problema ha riguardato la capacità degli utenti di accedere a diverse applicazioni e servizi Microsoft 365. Non si tratta, quindi, di un attacco informatico.

La Bbc riporta che principali banche, media e compagnie aeree stanno subendo significative interruzioni informatiche. All’aeroporto di Sydney, i voli sono stati bloccati, la United Airlines ha sospeso le operazioni e la piattaforma del London Stock Exchange sta affrontando problemi.

Aena, l’ente di gestione aeroportuale spagnolo, ha avvisato di possibili ritardi negli aeroporti del Paese a causa di “problemi” ai suoi sistemi informatici. In un comunicato diffuso sui social, Aena assicura che sta lavorando per risolvere i problemi “nel più breve tempo possibile”. Tuttavia, potrebbero verificarsi ritardi nei voli programmati oggi, sebbene non tutti gli aeroporti spagnoli siano coinvolti.