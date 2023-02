METEO VENETO – Temperatura sopra la media, attesa qualche precipitazione da domani

Previsioni a cura di Stefano Veronese di Arpav

Pressione in calo, ma martedì ancora circolazione anticiclonica; le caratteristiche meteorologiche salienti continueranno ad essere: le temperature sopra la media, anche di molto; l’assenza di precipitazioni, che perdura dal 25 gennaio e quindi da quasi un mese. Da mercoledì circolazione in prevalenza ciclonica, seppur debolmente, per depressioni provenienti da nord-ovest; attese alcune modeste precipitazioni.

Tempo previsto

mercoledì 22. Sulla pianura cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite; di notte nebbie da sparse a locali andando dalla costa alla pedemontana, in dissolvimento di mattina e localmente in nuova formazione di sera più probabilmente su costa e zone limitrofe. Sui monti nuvolosità in aumento a partire dalle Prealpi fino a cielo in prevalenza coperto dal pomeriggio.

Precipitazioni. Sulle Dolomiti assenti. Altrove probabilità bassa (5-25%) per locali brevi pioviggini.

Temperature. In aumento di notte e in calo di giorno, eccetto diminuzioni notturne in alta montagna e andamenti irregolari pomeridiani sulla pianura; differenze anche sensibili rispetto a martedì, valori sopra la media anche di molto.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura fino al mattino con direzione variabile e dal pomeriggio da sud-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

Mare. Da calmo a poco mosso col passar delle ore.

Previsione Altezza Onde

giovedì 23. Cielo coperto. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.

Precipitazioni. Sulla pianura nella prima metà di giornata probabilità medio-bassa (25-50%) per piogge a tratti che arriveranno ad essere diffuse, nella seconda metà di giornata probabilità bassa (5-25%) per brevi piogge locali. In montagna probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti e medio-alta (50-75%) sulle Prealpi, saranno sparse e più frequenti sulle Prealpi rispetto alle Dolomiti, con quota neve attorno ai 1500 m. Accumuli modesti.

Temperature. Di notte in aumento, dal mattino in calo con minime a tarda sera; differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti. Deboli/moderati; sulla pianura da nord-est, nelle valli con direzione variabile, in alta montagna da sud-ovest.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 24. Nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera. A tratti modeste precipitazioni sparse sui monti e locali sulla pianura, con quota neve attorno ai 1300-1500 m. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.

sabato 25. Inizialmente nuvoloso e sulla pianura anche piovoso più probabilmente su costa e zone limitrofe, poi rasserenamenti a partire dai monti. Temperature con andamento irregolare.