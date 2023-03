METEO VENETO – Nuvole, piogge e schiarite, da domani miglioramento

A cura di Arpav

Evoluzione generale

Per buona parte della settimana sul Mediterraneo permarrà una circolazione ciclonica portando sul Veneto fasi nuvolose e di schiarite, modeste precipitazioni tra mercoledì e giovedì, ma soprattutto un rinforzo dei venti di Bora, in particolare sulla costa. Da venerdì miglioramento, con comparsa di schiarite nel corso del pomeriggio, rialzo delle temperature massime.

Tempo previsto

mercoledì 1. Cielo all’inizio molto nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso in montagna con qualche spazio di sereno, poi tendente a divenire molto nuvoloso o coperto pressochè ovunque.

Precipitazioni. Probabilità in aumento da bassa (5-25%) a medio-alta (50-75%), anche alta (75-100%) nel pomeriggio, per un po’ di fenomeni sparsi localmente di moderata intensità in apparente transito dalla pianura alla montagna; limite delle nevicate sui 700-1000 m.

Temperature. Contenute variazioni di carattere locale.

Venti. Clima ventoso con Bora tesa/forte su costa e pianura limitrofa, moderata/tesa nell’entroterra. In quota venti dai quadranti orientali moderati/tesi, a tratti forti sulle Prealpi in serata.

Mare. In prevalenza molto mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 2. Da molto nuvoloso al mattino, a parzialmente nuvoloso nel corso del pomeriggio, con possibile comparsa di qualche schiarita.

Precipitazioni. Nella notte fino al mattino probabili precipitazioni da diffuse a sparse (probabilità medio-alta 50-75%), con limite della neve intorno ai 900/1100m. Nel corso del pomeriggio progressivo esaurimento delle precipitazioni a partire dalla pianura, fino a risultare assenti ovunque entro fine giornata.

Temperature. In contenuto aumento o localmente stazionarie.

Venti. Nella notte fino al mattino permarranno venti di Bora in pianura moderati/tesi nell’entroterra, tesi/forti sulla costa, in attenuazione nel corso del pomeriggio. In quota dai quadranti orientali nella notte fino al mattino tesi/a tratti forti, in successiva attenuazione.

Mare. Molto mosso nelle prime ore, poi mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 3. Cielo da parzialmente nuvoloso a sereno o poco nuvoloso su gran parte della pianura, salvo tratti di nuvolosità medio-alta nella seconda parte della giornata. Sulle zone montane nubi irregolari alternate a schiarite, ma generalmente senza precipitazioni. Temperature minime in calo anche marcato, con valori localmente prossimi a zero anche in pianura, massime in generale aumento. Residui rinforzi di Bora sulla costa al mattino; in quota venti moderati dai quadranti settentrionali.

sabato 4. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore aumento.