MEDIO CHIAMPO E VIACQUA PREMIATE: SONO NELLA TOP 10 DELLE AZIENDE PUBBLICHE ITALIANE

Importante riconoscimento per Medio Chiampo: per il secondo anno di fila, il noto quotidiano economico, il Sole 24 Ore, e l’Università LUISS di Roma, hanno premiato l’azienda come una delle migliori dieci realtà pubbliche d’Italia. La soddisfazione nelle parole di Giuseppe Castaman, Presidente della spa, intervistato da Elisa Santucci.