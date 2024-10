Medico scomparso ritrovato a Vicenza

È stato ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico specializzando di 39 anni del San Raffaele di Milano, originario di Brescia, scomparso da venerdì.

La notizia è stata confermata all’ANSA dal fratello Dario: “È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene”, ha dichiarato.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione inizialmente tra i colleghi, che non lo avevano visto arrivare al lavoro dopo averlo salutato la sera precedente. Successivamente, l’ansia è cresciuta anche in famiglia, che lo attendeva a Brescia per il fine settimana. Da venerdì mattina, infatti, non si avevano più sue notizie.