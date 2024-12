Vicenza – Firme false per presentare le liste elettorali: 16 indagati (i nomi)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Sedici indagati nell’inchiesta sulle presunte firme false raccolte per presentare le liste elettorali delle elezioni comunali 2023 del comune di Vicenza.

E tra i nomi ci sarebbero anche esponenti dell’attuale maggioranza, e dell’ex maggioranza in Consiglio. Nell’indagine sarebbero coinvolte pressoché tutte le liste elettorali da destra a sinistra.

L’indagine è seguita dal pubblico ministero Gianni Pipeschi ed è nata dopo un esposto di un ex esponente di Fratelli d’Italia durante la campagna elettorale. Gli indagati sarebbero: Isabella Sala, Leonardo Nicolai, Raffaele Colombara, Alessandro Marchetti, Mattia Ierardi, Roberto Cattaneo, Andrea Berengo, Gioia Baggio, Alessandro Lolli, Eva Pranovi, Matteo Reginato, Davide Berton, Franca Mattiello, Elisa Bastianello, Maria Teresa Turetta.

Fra le figure coinvolte, quindi, vi sono diversi assessori della giunta Possamai, un ex assessore della giunta Rucco, due consiglieri comunali eletti attualmente in carica, un consigliere provinciale, ex consiglieri comunali della maggioranza e del gruppo misto della scorsa amministrazione, oggi non più in carica. Le indagini, che non si sono limitate alla lista di Fratelli d’Italia, sono state estese a tutte le liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2023. Gli accertamenti sono stati condotti dagli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza, che nei mesi scorsi hanno convocato gli interessati per verificare l’autenticità delle firme raccolte, avviando anche una perizia calligrafica.

Una maxi inchiesta che coinvolge tutte le liste elettorali e che ha visto anche un blitz della Guardia di Finanza di Vicenza negli uffici comunali e che nel corso degli accertamenti sono state sentite decine di persone ed è stata disposta anche una consulenza tecnica con un perito per confermare la falsità di molte delle firme.