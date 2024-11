Mattarella a Venezia per il 4 novembre

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivato in Piazza San Marco a Venezia per partecipare alla cerimonia del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Insieme a loro, anche il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, e varie autorità civili e militari. In piazza sono schierati i reparti delle forze armate e la banda militare. Sono previste esibizioni dei paracadutisti e il sorvolo delle Frecce Tricolori.