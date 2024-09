Mamma di quattro figli muore a 50 anni. Era stata sottoposta a intervento estetico: aperta un’inchiesta

Le comunità di Rosà e Cittadella sono in lutto per la scomparsa prematura di Helen Comin, avvenuta martedì 10 settembre a soli 50 anni. Originaria di Cusinati di Rosà, Helen viveva a Pozzetto di Cittadella con il marito e i suoi quattro figli. Secondo quanto riportato da “La Tribuna di Treviso”, Helen Comin non soffriva di patologie croniche o pregresse. Da tempo aveva deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al seno presso una clinica privata nella zona di Castellana. L’operazione sembrava essere andata a buon fine, ma poco dopo la sua conclusione, le condizioni della donna sono rapidamente peggiorate. I medici della clinica, resisi conto della gravità della situazione, hanno disposto il ricovero d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, dove Helen è deceduta nel reparto di Rianimazione.

La Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla tragedia, ipotizzando il reato di omicidio colposo. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia da parte del PM Giovanni Valmassoi.

Nei prossimi giorni, l’esame autoptico dovrà chiarire se vi siano state complicazioni post-operatorie o altre cause che hanno portato alla scomparsa della donna. Helen aveva recentemente aperto un’attività commerciale in centro a Cusinati