Maltrattamenti sul figlio di 5 mesi anche in ospedale: arrestato giovane padre vicentino

La Polizia di Stato di Padova ha arrestato un giovane di 22 anni della provincia di Vicenza per aver maltrattato e aggredito il figlio di cinque mesi, anche durante il ricovero del piccolo in ospedale. L’indagine, avviata dopo il riscontro di lesioni sul neonato da parte del personale sanitario, ha coinvolto la Squadra Mobile della Questura di Padova e la Procura della Repubblica. Le autorità sanitarie hanno sospettato cause non mediche per il peggioramento delle condizioni del bambino, portando la polizia a organizzare un’operazione di sorveglianza. Le indagini hanno rivelato che il padre, durante le visite, approfittava dei momenti in cui era solo con il figlio per infliggergli violenze. Colto in flagranza, il giovane è stato arrestato e condotto nella Casa Circondariale di Padova. La madre è stata dichiarata estranea ai fatti.