Maltempo in Veneto – Colata di fango e sassi a Monselice

Dalle 18:00, di domenica 8 settembre, i vigili del fuoco stanno operando in Via Solana a Monselice per una colata detritica di fango sassi e acqua proveniente dal monte Ricco che sta interessando diverse abitazione della zona.

I vigili del fuoco di Este stanno effettuando dei sopralluoghi, presente il sindaco di Monselice e personale della protezione civile.

Una donna e una bambina sono state evacuate a scopo cautelativo sull’abitazione più a monte della via. Un’altra casa (quella delle foto) è stata invasa dall’acqua in quanto i sassi e il fango hanno ostruito un canale di scolo di deflusso dell’acqua.