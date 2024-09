Maltempo in Veneto – Cinque province sott’acqua: 450 chiamate ai vigili del fuoco

In aggiornamento…

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per le violente precipitazioni che nella notte tra lunedì e martedì, hanno principalmente interessato le province di Padova, Treviso, Vicenza, Venezia e Verona causando allagamenti di piani interrati, piani terra e anche strade. Non si hanno notizia di persone rimaste ferite. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando anche con personale speleo alpino fluviale, motopompe e idrovore.

In provincia di Vicenza si sono registrati smottamenti a Barbarano-Mossano, in particolare in via Olivari a Mossano e in via Castello a Barbarano. Il sindaco ha chiesto il supporto di autobotti agricole considerando la Protezione Civile è impegnata in Romagna. Il Comune di Arcugnano è stato interessato da diversi smottamenti, almeno sette. A Torri vi sono stati diversi allagamenti. Disagi anche a Nanto dove è stata chiusa la provinciale degli Ulivi.

In provincia di Padova, una delle situazioni più critiche nell’alta padovana nei comuni di Tombolo, Cittadella, Loreggia, Villa del Conte per l’intensità delle precipitazioni nell’arco di un’ora. L’eccezionale portata d’acqua ha generato l’esondazione del fiume Tergola e del fiume Piovego, nonché del canale Vandura con l’allagamento di locali e strade. Il dispositivo di soccorso è stato integrato con 15 unità di personale e mezzi provenienti dai comandi di Rovigo, Venezia, Verona e Belluno.

Il dispositivo di soccorso è stato integrato con una squadra proveniente dal comando di Rovigo.

Treviso, interventi dei vigili del fuoco sempre per prosciugamenti oltre che in città nei comuni di Silea, Preganziol, Casier.

In provincia di Venezia particolarmente colpiti i comuni di Mirano, Salzano, Martellago, dove hanno operato fino all’alba le squadre dei vigili del fuoco di Mira, i volontari di Mirano, squadre di volontari della protezione civile per il prosciugamento di garage e piani interrati. Intervento dei vigili del fuoco per per un principio d’incendio di un quadro elettrico a Spinea sempre dovuto al maltempo, un furgone rovesciato in autostrada per acqua accumulata sulla carreggiata.

Verona, interventi per prosciugamenti di cantine e garage allagati a Bovolone, Isola della Scala, San Bonifacio.

RIEPILOGO ORE 9:30

Padova, 153 chiamate alla sala operativa del 115: 105 interventi eseguiti o non più necessari, 48 in corso di svolgimento e valutazione.

Treviso, 152 chiamate alla sala operativa del 115: 100 interventi eseguiti o non più necessari, 52 in corso di svolgimento e valutazione.

Vicenza, 112 chiamate alla sala operativa del 115: 108 interventi eseguiti o non più necessari, 4 in corso di svolgimento e valutazione.

Venezia, 52 chiamate alla sala operativa del 115: 51 interventi eseguiti o non più necessari, 1 in corso di svolgimento e valutazione.

Verona, 25 chiamate alla sala operativa del 115: 22 interventi eseguiti o non più necessari, 3 in corso di svolgimento e valutazione.