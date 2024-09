Maltempo a Vicenza: riaperte tutte le strade dopo gli allagamenti

Da stamane alle 10 tutte le strade della rete comunale risultano percorribili, ma quella appena trascorsa è stata una notte di interventi per la polizia locale e la protezione civile comunale. Le forti piogge che con grande intensità si sono abbattute sulla città dal tardo pomeriggio di ieri fino a notte fonda hanno infatti provocato allagamenti di strade, scantinati e garage.

Particolarmente colpite sono state la zona est e sud della città.

Le strade allagate, messe immediatamente in sicurezza con nastri e transenne grazie anche alla collaborazione di Amcps, sono state una decina, tra cui i sottopassi di Settecà e di via Vittime Civili di Guerra, strada di Ca’ Balbi, via Bachelet, strada delle Caperse, strada del Tormeno, strada della Commenda, strada Colombaretta, strada Ambrosini e via Sardegna.

Gli interventi delle squadre della protezione civile comunale a supporto di cittadini con garage e scantinati allagati sono stati 18, concentrati in particolare nelle zone di Setteca’, Ca Balbi e Stanga.

Una volta concluse le operazioni a Vicenza, due squadre di volontari sono state dirottate dalla Provincia a Torri di Quartesolo, particolarmente colpita dal nubifragio, per collaborare alle operazioni di svuotamento di alcune cantine allagate.

«Ringrazio tutti i volontari, i tecnici e gli amministratori che fino a tarda notte si sono prodigati per far fronte a questa nuova ondata di maltempo – dichiara il sindaco Giacomo Possamai, operativo al Coc con gli assessori alla protezione civile Matteo Tosetto e alla mobilità Cristiano Spiller – consentendoci di mettere in sicurezza le strade e supportare i cittadini in difficoltà. Un ringraziamento speciale rivolgo alla nostra protezione civile che, dopo aver finito gli interventi in città, dimostrando straordinaria disponibilità si è spostata in provincia per portate il proprio aiuto fino alle 6 di questa mattina».