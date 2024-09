Maltempo – 100 interventi da ieri sera in tutta la Regione (foto)

Vigili del fuoco al lavoro per le forti piogge che dal tardo pomeriggio di ieri stanno interessando la regione e in particolare le province di Rovigo, Verona, Padova e Venezia. Criticità segnalate a Rosolina e nei comuni del medio Polesine tra Ceregnano, Villadose e Crespino, dove sono impegnate anche squadre della protezione civile. Più di 100 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco ancora al lavoro per alberi pericolanti, danni d’acqua e allagamenti. Sono 90 le chiamate in coda ricevute dalle sale operative provinciali. Nelle immagini il lavoro delle squadre a Rosolina e Canaro (RO)