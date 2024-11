Lonigo, carrozzeria abusiva scoperta in un condominio: maxi sequestro e sanzioni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Operazione congiunta della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza e della Polizia Locale di Lonigo contro l’abusivismo commerciale. Gli agenti, grazie a segnalazioni dei cittadini e approfondimenti investigativi, hanno scoperto una carrozzeria abusiva all’interno di un garage di un condominio nel centro di Lonigo.

L’intervento, autorizzato dalla Procura della Repubblica, ha permesso di accertare che un cittadino italiano di origine serba, titolare di un’attività di commercio di auto usate, aveva allestito illegalmente un’officina in un locale non idoneo e senza le necessarie autorizzazioni, in violazione della Legge 122/1992.

All’interno del garage, gli agenti hanno trovato attrezzature professionali per la riparazione di autovetture. L’attività era stata già vietata dal Comune, ma il soggetto aveva continuato a operare clandestinamente. Ora rischia una multa tra 5.164 e 15.493 euro, oltre al sequestro delle attrezzature.

Parallelamente, la Guardia di Finanza contesterà al responsabile le violazioni tributarie per i guadagni non dichiarati, ottenuti dall’attività illecita.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro l’abusivismo commerciale e a tutela degli artigiani che rispettano le regole, garantendo una concorrenza leale nel mercato.