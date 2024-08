Lonigo – Arrestato 35enne per spaccio

La mattina del 28 agosto, i Carabinieri della Stazione di Lonigo, a seguito di un decreto di perquisizione domiciliare richiesto ed emesso dall’Autorità Giudiziaria di Vicenza, hanno arrestato B.Z., un cittadino marocchino classe ’89, residente a Lonigo, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati circa 3,5 chili di hashish, suddivisi in dosi di varie dimensioni, inclusi diversi panetti da 200 grammi nascosti in confezioni di succhi di frutta, biscotti o pacchetti di sigarette, simili a quelli venduti nei supermercati. Sono stati inoltre rinvenuti panetti da 100 grammi o altre quantità sigillate con cellophane trasparente, pronte per la vendita. Durante l’operazione, sono stati sequestrati anche materiali per il confezionamento e la pesatura, 585 euro in contanti, diverse schede SIM nuove, vari smartphone, un PC portatile risultato rubato, e documenti e carte di pagamento intestati a terze persone, su cui sono ancora in corso indagini. Le indagini erano iniziate a causa del via vai di persone sospette notato nei pressi dell’abitazione dell’indagato. L’arrestato, inizialmente posto agli arresti domiciliari, è stato trasferito presso la casa circondariale di Vicenza in data odierna (30 agosto) dopo la convalida dell’arresto.