Lo cercano per tre ore in montagna, ma lui è tornato a casa

Aveva chiamato il Soccorso alpino perché si era perso mentre era incordato su un ripido versante. Le squadre di Asiago lo hanno cercato per tre ore, salvo poi scoprire che l’uomo era rientrato a casa.

I soccorritori erano stati allertati alle 13.15 per un settantenne di Gallio che, partito da Malga Mandrielle dopo Campomulo, aveva lasciato la bicicletta per proseguire a piedi, finché non si è smarrito. Risaliti al luogo dove poteva trovarsi, i soccorritori gli hanno chiesto di non spostarsi; arrivata sul posto però, la squadra di volontari non l’ha trovata. Dopo ore di ricerche, alle 16.30, i volontari hanno scoperto che l’uomo era riuscito a tornare sulla strada, facendosi venire a prendere, ed era arrivato alla sua abitazione.