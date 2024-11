ll Pnrr spiegato bene: nel sito del Comune è online la pagina dedicata ai 63 progetti finanziati a Vicenza

È online nel sito del Comune la pagina aggiornata sui progetti finanziati nell’ambito del Pnrr con i fondi europei NextGenerationEu. Nella sezione dedicata ai 63 interventi sostenuti con 57 milioni di euro da fondi europei e 3 milioni da risorse del Comune è possibile prendere visione delle schede progettuali suddivise per misura. La nuova pagina, a disposizione di tutti gli interessati, sarà di supporto anche durante gli incontri di approfondimento sul Pnrr tenuti dagli assessori. Il prossimo appuntamento è giovedì 28 novembre, alle 20.45 all’ex Centrale del Latte. L’assessore Cristiano Spiller presenterà i progetti di rigenerazione urbana insieme all’assessore Ilaria Fantin, che si concentrerà sugli interventi al patrimonio culturale.

La pagina dedicata al Pnrr“Il Pnrr cambia la città”, è il titolo dell’argomento speciale del nuovo sito del Comune, messo online a partire dallo scorso giugno, nel quale è possibile approfondire tutti i progetti in corso di attuazione a Vicenza e seguire il loro stato di avanzamento (https://www.comune.vicenza.it/Argomenti/Speciali/IL-PNRR-CAMBIA-LA-CITTA).Ad ogni intervento è dedicata una scheda illustrativa, dove sono indicati descrizione e scopo, l’importo finanziato, l’avanzamento del progetto e i contatti. Le schede progettuali sono suddivise per misura d’intervento del Piano: Missione 1 Digitalizzazione innovazione competitività cultura e turismo, Missione 2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Missione 4 Istruzione e ricerca e Missione 5 Inclusione e Coesione.

Incontri sul PnrrDopo l’incontro del 28 novembre, le presentazioni proseguiranno con l’assessore Spiller martedì 3 dicembre per parlare di mobilità sostenibile e giovedì 5 dicembre di strade, infrastrutture e messa in sicurezza del territorio. Asili nido e riqualificazione energetica delle scuole saranno al centro della serata di martedì 10 dicembre con gli assessori Giovanni Selmo e Cristiano Spiller. Il ciclo di incontri si concluderà giovedì 12 dicembre con gli interventi relativi a Campo Marzo e sport, che verranno presentati dagli assessori Leone Zilio, Sara Baldinato e Cristiano Spiller.Gli incontri sono ad ingresso libero.