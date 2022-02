Lineapelle 2022: Gruppo Mastrotto presenta le novità per la Primavera/Estate 2023

È una proposta all’insegna della sostenibilità quella con cui Gruppo Mastrotto, uno dei principali player globali nel settore dell’industria conciaria, si presenta a Lineapelle Milano, la più importante fiera di settore che torna in scena a Fieramilano Rho da oggi al 24 febbraio prossimi, vetrina d’elezione per uno dei prodotti – la pelle – che meglio interpretano i principi di economia circolare, sfruttando un materiale di scarto dell’industria alimentare, e che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy nel mondo.

E lo fa negli stessi giorni in cui ottiene – prima industria conciaria nel mondo – due certificazioni EPD (Environmental Product Declaration) da DNV, uno dei più prestigiosi enti di certificazione a livello internazionale. Le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) sono uno strumento di comunicazione volontaria attraverso il quale un’azienda comunica in modo trasparente, e scientificamente fondato, i consumi di risorse naturali e gli impatti ambientali di un prodotto nelle varie fasi del suo ciclo di vita, oltre alle iniziative avviate per ridurli.

L’azienda si presenta dunque a Lineapelle puntando ancora una volta sull’attenzione e la vicinanza al cliente, integrando ulteriormente l’offerta di Gruppo Mastrotto Express, il più grande hub al mondo di pelle in pronta consegna che, grazie a un polo logistico capace di mettere a disposizione più di 35 collezioni in oltre 1.500 colori, pari a 2 chilometri e mezzo di scaffali e 600.000 metri quadrati di pelle, permette di evadere ordini anche in piccole quantità, in qualunque parte del globo, entro 48 ore, con una varietà di scelta che non ha uguali a livello mondiale.

Ben tre nuove collezioni – Skyline 99.9, Horus Chrome Free e Tennessee – vanno dunque ad arricchire il servizio Gruppo Mastrotto Express evidenziando la sempre crescente attenzione del Gruppo ai temi della sostenibilità ambientale: tutte infatti possono essere definite Biobased in base al sistema di misurazione certificato dal Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e presentano una percentuale di carbonio organico derivato da materiale rinnovabile compreso tra il 75% e il 95%.



La prima collezione – Skyline 99.9 – prende il nome dal suo esclusivo trattamento antibatterico ed antivirale, con brevetto depositato, capace di garantire appunto un livello di protezione da virus e batteri permanente ed efficace fino al 99.9%, mentre la seconda – Horus – è caratterizzata da uno speciale trattamentoChrome Free. Da oggi queste innovative collezioni sono immediatamente accessibili per tutti i professionisti del settore grazie al servizio in pronta consegna Gruppo Mastrotto Express. Altre novità riguardano le 3 collezioni Nappa, Adria e Seta che si presentano rinnovate nella proposta cromatica di ogni collezione, grazie a nuove e vibranti colori che arricchiscono l’ampia proposta di nuance, fino ad un totale di 99 colori nuovi disponibili nelle diverse collezioni.

Quella che verrà presentata a Lineapelle, nella proposta di uno dei più importanti player globali nel settore dell’industria conciaria, sarà una collezione Primavera/Estate 2023 all’insegna del rinnovamento e della proiezione verso la realizzazione di nuovi progetti, caratterizzata da una maggior consapevolezza di sé ed una crescente attenzione all’ambiente. Questa tendenza si traduce per Gruppo Mastrotto in nuove ispirazioni di colore e nuove texture – rivolte in particolar modo al mondo della pelletteria, degli accessori e della calzatura – capaci di interpretare al meglio questo nuovo Rinascimento.

Per quanto riguarda il colore, le nuove palette puntano su ispirazioni che vanno dal turchese dei cieli azzurri e dei mari cristallini, capaci di suggerire tonalità fresche e sofisticate, ideali per accessori giovani dal gusto sportswear e Street e caratterizzate da grande luminosità e vitalità, rappresentata dal tema “SMART” e dal colore Turquoise. Le suggestioni aristocratiche collegate ad ambienti solari con richiami esotici mescolati ad effetti neutri vengono espressi dal tema “DREAM” e dal colore OYSTER. I toni infuocati del rosso ispirati ai tramonti tropicali, ideali per look urban colorati capaci di richiamare temi audaci, caldi e passionali danno corpo al tema “LIVELY” espressi dal colore domininate RUBYS.

Un assortimento completo di pellami caratterizza la collezione Primavera/Estate 2023 considerando gli Smooth grain, pellami in pieno fiore lisci e semilisci, i Pebble grain, pellami con grana, ideali per accessori morbidi e caratterizzati dall’alta tagliabilità.

Si presentano anche gli articoli frutto di innovazione continua denominati Innove, che possono essere sia lisci che con grana permettendo ampia possibilità di creazioni eleganti e grintose. Il classico Suede, dalla bella scrivenza e dalla sconfinata combinazione cromatica, si presenta anche con caratteristiche di idrorepellenza, perfetto per impieghi più votati al week end, al trekking, allo sport outdoor. La gamma Green Innovation presenta un assortimento completo: l’Organic Leather Metal Free, pelle bovina anilina realizzata grazie ad un accurato processo di concia organica metal free e biodegradabile, la gamma Chrome Free, pieno fiore con anilina senza contenuto di cromo, dal look sauvage e morbidi scamosciati, tutti caratterizzati dai colori intensi e brillanti; e, in linea con la costante attitudine all’innovazione del gruppo, il 99.9 Antibacterial and Antiviral Treatment, applicabile a qualunque tipologia di pellame, con l’innovativo trattamento antibatterico e antivirale “patent pending”.

“L’attenzione ai temi della sostenibilità, sui quali stiamo lavorando da ormai diversi anni, è un asset strategico del nostro sviluppo. I prodotti della green innovation che proponiamo a Lineapelle sono soltanto uno degli aspetti del nostro percorso di Corporate Social Responsibility, – commenta la Presidente Chiara Mastrotto – come testimoniano la recente pubblicazione del nostro primo bilancio di sostenibilità e le due certificazioni EPD ottenute proprio nei giorni scorsi. Allo stesso tempo il nostro committment rimane quello di una vicinanza sempre molto forte al cliente e alle sue esigenze e per questo abbiamo ulteriormente ampliato l’offerta di Gruppo Mastrotto Express per permettere di soddisfare praticamente ogni necessità creativa, funzionale e sostenibile”.