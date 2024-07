Lane – Mobilitazione per il compianto Carlo Tajon: raccolta fondi per i funerali

“Carletto ha lasciato la vita terrena. Con il benestare della famiglia, l’aiuto degli amici e la collaborazione delle Onoranze Funebri Arcangelo Gino, abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe per fare fronte alle spese delle esequie, della lapide funeraria e delle incombenze burocratiche ad essa legate”. Scrivono così in un comunicato i promotori della raccolta fondi.

Gli amici di Giancarlo Dal Bon, detto “Carletto Tajon”, tifosissimo del Lanerossi Vicenza scomparso a 59 anni, hanno raccolto tremila euro in tre giorni per i funerali, che si svolgeranno – come riportato dai media – sabato 6 luglio.

“Al raggiungimento della copertura delle spese – si legge – l’eventuale esubero verrà devoluto ad una delle associazioni che negli anni ha seguito Carletto”.

La raccolta fondi, che ha ricevuto novanta donazioni, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/giancarlo-dal-bon-detto-carletto-tajon