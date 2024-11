Ladri svaligiano la casa di Alessandra Moretti. L’eurodeputata dichiara: “Non strumentalizzate”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La casa dell’eurodeputata del Partito Democratico, Alessandra Moretti, è stata svaligiata. A raccontarlo è stata la stessa politica veneta attraverso i suoi profili social. «Di rientro da Bruxelles ho fatto una brutta sorpresa», ha scritto Moretti, spiegando di aver temuto che i ladri fossero ancora in casa al suo arrivo, tanto da chiamare la polizia.

Secondo il suo racconto, i malviventi avrebbero messo a soqquadro l’intera abitazione di Vicenza. «Voglio subito anticipare, rispetto a chi tenta sempre di strumentalizzare questi fatti, che non sappiamo la nazionalità di queste bande che nel giro di pochi giorni hanno commesso diversi furti e infrazioni», ha precisato l’eurodeputata, cercando di evitare polemiche legate all’origine dei ladri. «Potrebbero essere italiani, come stranieri con cittadinanza, bianchi, neri, mulatti. Indipendentemente da chi siano, vanno perseguiti e assicurati alla giustizia», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di non alimentare facili strumentalizzazioni.

Moretti ha anche posto l’accento sulla necessità di garantire alle forze dell’ordine adeguate risorse e strumenti tecnologicamente avanzati per combattere la criminalità. «Non basta fare grandi proclami sbandierando propaganda facile: bisogna agire concretamente», ha affermato.

Al momento, il bottino del furto è ancora ignoto e le indagini sono in corso da parte della questura di Vicenza.